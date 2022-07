Ilary e Francesco | battaglia legale | rottura fortissima

Leggi su biccy

(Di martedì 12 luglio 2022) Le indiscrezioni di inizio anno, poi le smentite (quella di Totti poco credibile) e ieri l’annuncio choc di Dagospia: “stasera annunceranno di essersi separati“. Tutta Italia si è fermata ad aspettare le 19 per l’uscita del presunto comunicato, e in molti abbiamo sperato che non uscisse niente. Purtroppo la notizia era verissima e i due hanno confermato di non stare più insieme. Totti e la Blasi hanno inviato due comunicati distinti all’Ansa e questo non è passato certo inosservato. Dagospia parla addirittura di: “Arriva l’annuncio della separazione tra il Pupone e la sua pupa (e si preannuncia!). I due hanno fatto due comunicati disgiunti all’Ansa“. Gabriele Parpiglia (così come molti utenti di Twitter) ha ipotizzato una ...