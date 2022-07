Ilary Blasi, la risposta della showgirl alla bufera mediatica (Di martedì 12 luglio 2022) Ilary Blasi replica alla recente bufera mediatica con un gesto che spiazza i fan Dopo 20 anni di solida relazione, Ilary Blasi e Francesco Totti comunicano la fine del loro matrimonio. A dare la notizia è la stessa coppia che, con un comunicato ufficiale, annuncia la separazione definitiva dopo mesi di rumors e indiscrezioni: “abbiamo fatto di tutto per non far pesare la situazione ai nostri figli” – dichiara l’ex capitano della Roma – “adesso confidiamo in un po’ di privacy”. Privacy che, al momento e dopo quasi 24 ore di bufera mediatica, sembra non interessare ad Ilary Blasi. La conduttrice de “L’Isola Dei Famosi” parte alla volta di una località ignota in compagnia ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 luglio 2022)replicarecentecon un gesto che spiazza i fan Dopo 20 anni di solida relazione,e Francesco Totti comunicano la fine del loro matrimonio. A dare la notizia è la stessa coppia che, con un comunicato ufficiale, annuncia la separazione definitiva dopo mesi di rumors e indiscrezioni: “abbiamo fatto di tutto per non far pesare la situazione ai nostri figli” – dichiara l’ex capitanoRoma – “adesso confidiamo in un po’ di privacy”. Privacy che, al momento e dopo quasi 24 ore di, sembra non interessare ad. La conduttrice de “L’Isola Dei Famosi” partevolta di una località ignota in compagnia ...

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - idontcare_06_ : RT @harsiness: ilary blasi che se ne parte per le vacanze lasciando l’italia intera a piangere per il suo divorzio è il mio spirito guida h… - immcarmen : RT @Simo2367: @33Calcio @_softPizza_ La Roma fino a mo ha perso ilary blasi -