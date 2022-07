Highlights e gol Germania-Spagna 2-0 | Europei femminili di calcio 2022VIDEO

(Di martedì 12 luglio 2022) Termina 2-0 la partita tra, match valevole per la seconda giornata della fase a giorni, gruppo B, deglidifemminile 2022. Per lasi tratta della seconda vittoria nella competizione, dopo il successo all’esordio contro la Danimarca. A decidere la partita sono le reti di Buhl al 3’e di Popp al 36?. Ecco il video con glie i gol del match. SportFace.

