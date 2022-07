Giappone: folla piange Shinzo Abe fuori dal tempio di Zojoji dove si svolgerà il funerale (Di martedì 12 luglio 2022) Tokyo, 12 lug. (Adnkronos) - Folle di persone in lutto si sono radunate oggi a Tokyo, lungo le strade intorno al tempio di Zojoji, dove si sta per svolgere il servizio funebre per il defunto ex primo ministro Giapponese Shinzo Abe. Il funerale è privato, limitato solo alla famiglia dell'ex leader, ai parenti stretti e ai dignitari stranieri, ma membri del pubblico si sono riversati nella zona per rendere omaggio al primo ministro assassinato l'8 luglio a Nara. Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Tokyo, 12 lug. (Adnkronos) - Folle di persone in lutto si sono radunate oggi a Tokyo, lungo le strade intorno aldisi sta per svolgere il servizio funebre per il defunto ex primo ministroseAbe. Ilè privato, limitato solo alla famiglia dell'ex leader, ai parenti stretti e ai dignitari stranieri, ma membri del pubblico si sono riversati nella zona per rendere omaggio al primo ministro assassinato l'8 luglio a Nara.

