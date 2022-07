Genova, donna morsa da un cinghiale sulla spiaggia: “Non ho fatto niente per infastidirlo, è necessario avvisare del pericolo” (Di martedì 12 luglio 2022) Una donna è stata morsa da un cinghiale a Genova. Si chiama Rossana Padoan Falcone ed è stata lei stessa a raccontare il fatto sul suo profilo Facebook: “A proposito dell’emergenza cinghiali volevo segnalare il grave incidente di cui sono stata vittima presso la spiaggia di Sturla in via del Tritone”. Venerdì alle 19.45 “sono stata morsa al braccio destro da un cinghiale, per il momento dovrò prendere antibiotico e fare vaccino per antitetanica e profilassi antirabbica”. Da tempo, secondo quanto riportato dal Tgr, è denunciata dai cittadini la presenza di cinghiali negli spazi urbani. Gli animali sono attratti dai rifiuti e dalle persone che gli danno il cibo: “Vicino a me c’era un cartone della pizza e il cinghiale si è avvicinato per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Unaè statada un. Si chiama Rossana Padoan Falcone ed è stata lei stessa a raccontare ilsul suo profilo Facebook: “A proposito dell’emergenza cinghiali volevo segnalare il grave incidente di cui sono stata vittima presso ladi Sturla in via del Tritone”. Venerdì alle 19.45 “sono stataal braccio destro da un, per il momento dovrò prendere antibiotico e fare vaccino per antitetanica e profilassi antirabbica”. Da tempo, secondo quanto riportato dal Tgr, è denunciata dai cittadini la presenza di cinghiali negli spazi urbani. Gli animali sono attratti dai rifiuti e dalle persone che gli danno il cibo: “Vicino a me c’era un cartone della pizza e ilsi è avvicinato per ...

