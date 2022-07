Futuro Koulibaly, Spalletti emozionante: “Grazie di tutto ma non lo cambio con nessuno” (Di martedì 12 luglio 2022) Il Futuro di Kalidou Koulibaly tiene Napoli e il Napoli con il fiato sospeso. Il difensore senegalese sta decidendo in queste ore se continuare in maglia azzurra o se accettare la corte del Chelsea. In giornata sono arrivate offerte monstre sia al calciatore che al club partenopeo e le sensazioni sulla permanenza sono molto negative. In caso di addio di Koulibaly, il Napoli sta valutando diversi nomi: da Milenkovic a Hincapié, fino a Kim Min-Jae. Koulibaly Napoli SpallettiSpalletti emozionante su Koulibaly: le sue parole Dal ritiro di Dimaro-Folgarida, Luciano Spalletti ha incontrato i tifosi e ha parlato del Futuro di Kalidou Koulibaly, ormai sempre più vicino al trasferimento in Premier ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 luglio 2022) Ildi Kalidoutiene Napoli e il Napoli con il fiato sospeso. Il difensore senegalese sta decidendo in queste ore se continuare in maglia azzurra o se accettare la corte del Chelsea. In giornata sono arrivate offerte monstre sia al calciatore che al club partenopeo e le sensazioni sulla permanenza sono molto negative. In caso di addio di, il Napoli sta valutando diversi nomi: da Milenkovic a Hincapié, fino a Kim Min-Jae.Napolisu: le sue parole Dal ritiro di Dimaro-Folgarida, Lucianoha incontrato i tifosi e ha parlato deldi Kalidou, ormai sempre più vicino al trasferimento in Premier ...

