Droni alla Russia: Putin e Erdogan a Teheran per incontrarsi con il presidente iraniano Raisi (Di martedì 12 luglio 2022) Si allarga la cerchia dei Paesi che si avvicinano alla Russia e osteggiano gli Usa, che restano sempre più isolati col sostegno del solo Occidente L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 luglio 2022) Sirga la cerchia dei Paesi che si avvicinanoe osteggiano gli Usa, che restano sempre più isolati col sostegno del solo Occidente L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

Corriere : Usa: Iran pronto a fornire droni alla Russia. Salgono a 33 i morti nell’attacco a Chasiv Yar - repubblica : L'Iran pronto a fornire droni alla Russia [di Floriana Bulfon] - RaiNews : Sono ancora 15 le persone che risultano disperse. I soccorritori continuano nelle ricerche con l'aiuto dei droni… - FirenzePost : Droni alla Russia: Putin e Erdogan a Teheran per incontrarsi con il presidente iraniano Raisi - rob_arci : RT @PLCastagnetti: Pechino non molla Mosca, Teheran offre i droni a Mosca, Il Cairo e New Delhi confermano solidarietà a Mosca: troppi paes… -