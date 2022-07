Covid, Regioni al lavoro su quarte dosi agli over 60. Più casi e morti (Di martedì 12 luglio 2022) - Dopo il via libera del ministero della Salute al via da domani le prenotazioni per ultrasessantenni. Nelle ultime 24 ore 157 decessi e oltre 140 mila nuovi positivi: mai così tanti da gennaio. Per l'... Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 luglio 2022) - Dopo il via libera del ministero della Salute al via da domani le prenotazioni per ultrasessantenni. Nelle ultime 24 ore 157 decessi e oltre 140 mila nuovi positivi: mai così tanti da gennaio. Per l'...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Le regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale. Già la… - SilviaCostaEU : #covid Va chiarito subito chi e come deve fare la #quarta dose:80enni?60enni? Quando?Con quali priorità?Quale è l’i… - gparagone : ?? Perseverare é diabolico. - ilsuonatoredi : RT @AbdulAlhazared: - Patriziapattys : Svezia Per frenare la diffusione del covid-19, le Regioni stanno reintroducendo il requisito della mascherina. A u… -