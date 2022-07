Covid: a Bergamo 48 ricoverati, 5 in terapia intensiva. Balzo dei casi: +27% (Di martedì 12 luglio 2022) Siamo nel mezzo della quinta ondata. I casi continuano a salire, spinti dalla contagiosità di una variante (la Omicron 5) che corre veloce. E che presto potrebbe creare qualche problema alla rete ospedaliera nazionale: nonostante provochi molte meno polmoniti delle ondate precedenti, rischia di mandare di nuovo in tilt gli ospedali già questa estate, visto che nel giro di qualche giorno si supererà quota 10mila ricoverati positivi al Covid. Nella settimana epidemiologica 5-11 luglio, i nuovi casi a livello nazionale sono stati 663.710 (+22,9% dai 540.257 del periodo precedente); media giornaliera 94.815 (da 77.180). Ancora in rialzo il rapporto positivi/tamponi totali: dal 24,97 % al 26,26%. Si registra un ulteriore incremento per quanto riguarda il numero dei ricoverati in terapia ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 luglio 2022) Siamo nel mezzo della quinta ondata. Icontinuano a salire, spinti dalla contagiosità di una variante (la Omicron 5) che corre veloce. E che presto potrebbe creare qualche problema alla rete ospedaliera nazionale: nonostante provochi molte meno polmoniti delle ondate precedenti, rischia di mandare di nuovo in tilt gli ospedali già questa estate, visto che nel giro di qualche giorno si supererà quota 10milapositivi al. Nella settimana epidemiologica 5-11 luglio, i nuovia livello nazionale sono stati 663.710 (+22,9% dai 540.257 del periodo precedente); media giornaliera 94.815 (da 77.180). Ancora in rialzo il rapporto positivi/tamponi totali: dal 24,97 % al 26,26%. Si registra un ulteriore incremento per quanto riguarda il numero deiin...

Pubblicità

emmegidesigner : @DmitryEvic Non ho fatto nemmeno la prima , figuriamoci se faccio la quarta , e sono di Bergamo, la città più colpi… - AmoBergamo : #Bergamo Vaccino anti-Covid, quarta dose agli over 60: l'Italia si prepara per le somministrazioni - Paolo15380417 : @ViVilaVitaOra @LaVeritaWeb Virna Lisi dici bene, non oggi, ma all'inizio della pandemia quando tutti quei carri di… - zazoomblog : Covid in Lombardia: 3.666 nuovi positivi tasso al 236%. A Bergamo +288 casi - #Covid #Lombardia: #3.666 #nuovi… - zazoomblog : Covid in Lombardia: 3.666 nuovi positivi tasso al 236%. A Bergamo +288 casi - #Covid #Lombardia: #3.666 #nuovi -