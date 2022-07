Contrabbando di sigarette | la crisi può rilanciarlo Le nuove frontiere del traffico e il ruolo del web

(Di martedì 12 luglio 2022) Ildi, liquidi da inalazione perelettroniche (eLiquid) e stick di tabacco riscaldato (THP) è un fenomeno criminale che colpisce una serie di soggetti e interessi collettivi, a partire dall’Erario e la salute dei consumatori, gli operatori della filiera del tabacco, e non ultimo gli operatori legali della distribuzione, come i tabaccai. In Italia, la sinergia delle azioni delle Forze dell’Ordine, l’introduzione di strumenti di tracciamento sempre più sofisticati lungo tutta la filiera, il mantenimento di una politica fiscale equilibrata, e la sensibilizzazione dei consumatori finalizzata alla diffusione di una cultura della legalità hanno permesso di ridurre significativamente l’impatto del fenomeno, del 38% rispetto al 2020. Infatti, mentre in alcuni Paesi europei le vendite illecite assumono ...

Trieste è al primo posto in Italia per quantità di tabacco disequestrato. E Udine è in assoluto la città dello Stivale in cui si accendono piùdi provenienza estera. E' quanto emerge dal quinto rapporto Intellegit - Bat sul Mercato ...A Bari ildisi svolge prevalentemente in strada, tramite venditori ambulanti, in abitazioni private e torna, dopo la pandemia, nei circoli ricreativi. E' quanto emerge dal report annuale ...Tornato in Italia e alle corse, fu arrestato al Vigorelli per contrabbando di sigarette. “Storia del ciclismo padovano”: un’opera del 1989, scritta da Tarcisio Caron, presentata da Gino Bartali, ...Il contrabbando di sigarette tradizionali in Italia è calato del 38% lo scorso anno rispetto al 2020, ma anche se il fenomeno è in diminuzione ci sono elementi come ...