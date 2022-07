Che Dio ci aiuti 7 | Maria ‘tradita’ da una delle sue pupille | ballerina passa in Rai

Leggi su altranotizia

(Di martedì 12 luglio 2022) Che Dio ci7, la fiction Rai è pronta a ripartire. Nella nuove serie ci sarà il lento, ma definitivo, addio di Suor Angela – Elena Sofia Ricci. Ci sarà però un nuovo gradito arrivo. Di chi si tratta? Gli sceneggiatori si trovano, a volte, costretti a far fronte a situazioni difficili da gestire. Dove non basta essere muniti di fantasia e creatività, occorre anche qualcos’altro, come la sensibilità ed il tatto. Sono i casi in cui si deve trovare una via di fuga per il protagonista assoluto di una fiction costretto, per i più diversi motivi, ad uscire di scena. Che-Dio-ci--7--De-Filippi-Altranotizia.itE’ esattamente quello che è già accaduto in un’altra famosa fiction di Rai Uno, anzi la più famosa, Don Matteo. Hanno cercato, e poi trovato, la maniera di far uscire dolcemente il protagonista che per ...