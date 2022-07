Caro Salvini, davvero hai paura di un grembiule giallo? (Di martedì 12 luglio 2022) La decisione di un preside toscano di adottare dal prossimo anno il grembiule giallo neutro a scuola ha scatenato le solite polemiche sulla dittatura della teoria gender. Ma superare il rigido binarismo tra uomo e donna, anche in classe, è un progresso da non sottovalutare Leggi su wired (Di martedì 12 luglio 2022) La decisione di un preside toscano di adottare dal prossimo anno ilneutro a scuola ha scatenato le solite polemiche sulla dittatura della teoria gender. Ma superare il rigido binarismo tra uomo e donna, anche in classe, è un progresso da non sottovalutare

