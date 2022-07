Calcio | riprende il campionato ucraino | ecco quando

(Di martedì 12 luglio 2022) Il 23 agosto la ripartenza Dopo oltre 180 giorniildiin Ucraina. Si riparte il 23 agosto e si giocherà all’interno del paese ormai dilaniato dal conflitto. A fare l’annuncio il ministro della Gioventù e dello Sport dell’Ucraina, Vadym Gutzait,. Sedici squadre partecipanti che si sfideranno nonoste il conflitto non sia ancora risolto. “Le partite si svolgeranno sul territorio dell’Ucraina, senza spettatori, con il permesso delle amministrazioni militari locali e con l’obbligatoria osservanza di presenza di rappresentanti delle amministrazioni militari locali, squadre mediche e servizi di emergenza. La sicurezza è prima di tutto”. Leggi anche: Ucraina, De Zerbi e il suo staff sono rientrati in Italia Ilsi giocherà solo a Kiev e dintorni, Leopoli, Transcarpazia e Ternopil, tutte ...

Dopo oltre 180 giorni riprende il campionato di calcio in Ucraina. Si riparte il 23 agosto e si giocherà all'interno del paese ormai ...