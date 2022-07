Atletica, Massimo Stano pessimista: “Non sarà facile ripetere le meraviglie olimpiche. Antonella Palmisano mi mancherà” (Di martedì 12 luglio 2022) Ai Mondiali di Atletica di Eugene, negli Stati Uniti d’America, in programma dal 15 al 24 luglio, è tanta l’attesa per vedere all’opera gli azzurri che nella scorsa edizione dei Giochi Olimpici a Tokyo ci hanno regalato gioie immense e traguardi storici, da Marcell Jacobs a Gianmarco Tamberi, senza dimenticare la staffetta maschile e la marcia. Proprio in quest’ambito il riferimento è a Massimo Stano, oro olimpico nella 20 km di marcia, che a Eugene sarà protagonista nell’ultima giornata della competizione, domenica 24 agosto. L’azzurro lotterà per ripetere lo straordinario risultato conquistato la scorsa estate, ma questa volta gareggerà negli inediti 35 km. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’azzurro classe 1992, originario di Grumo Appula in provincia di Bari, ha presentato la ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Ai Mondiali didi Eugene, negli Stati Uniti d’America, in programma dal 15 al 24 luglio, è tanta l’attesa per vedere all’opera gli azzurri che nella scorsa edizione dei Giochi Olimpici a Tokyo ci hanno regalato gioie immense e traguardi storici, da Marcell Jacobs a Gianmarco Tamberi, senza dimenticare la staffetta maschile e la marcia. Proprio in quest’ambito il riferimento è a, oro olimpico nella 20 km di marcia, che a Eugeneprotagonista nell’ultima giornata della competizione, domenica 24 agosto. L’azzurro lotterà perlo straordinario risultato conquistato la scorsa estate, ma questa volta gareggerà negli inediti 35 km. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’azzurro classe 1992, originario di Grumo Appula in provincia di Bari, ha presentato la ...

Pubblicità

MTheo97 : @TeoVisma In questo è molto deciso e fissato, poi quando si tratta di giocare a calcio palesa i suoi limiti. Anche… - giulio_galli : Domenica tiferò per #Kyrgios, che ha talento anche se non è simpatico, ma sono sicuro che vincerà #Djokovic??: prepa… - gcxyzgc : ??? Il Milan ha vinto perché aveva calciatori che erano, come ha sempre detto Sacchi, persone. Al di sopra della for… -

Atletica, Massimo Stano pessimista: "Non sarà facile ripetere le meraviglie olimpiche. Antonella Palmisano mi mancherà" OA Sport Ori per Francesca Secci nel nuoto e di Riccardo Campus nell’atletica Come se fossero dotati Walkie-talkie e si divertissero a dirla più grossa. Tra Padova e Napoli le unità operative saspine fanno rimbalzare fantasmagoriche notizie che fanno fatica ad incunearsi nel ca ... Mo Farah: "Il mio vero nome è Hussein Abdi Kahin, sono entrato in Inghilterra illegalmente" Invece, stiamo parlando di Mo Farah, mezzofondista e maratoneta, il più premiato sportivo britannico nell'atletica moderna e medaglia d'oro olimpica dei 5000 metri piani e dei 10.000 metri piani a ... Come se fossero dotati Walkie-talkie e si divertissero a dirla più grossa. Tra Padova e Napoli le unità operative saspine fanno rimbalzare fantasmagoriche notizie che fanno fatica ad incunearsi nel ca ...Invece, stiamo parlando di Mo Farah, mezzofondista e maratoneta, il più premiato sportivo britannico nell'atletica moderna e medaglia d'oro olimpica dei 5000 metri piani e dei 10.000 metri piani a ...