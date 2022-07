Atletica, Massimo Stano e l’azzardo ai Mondiali: il Campione Olimpico prova la 35 km di marcia (Di martedì 12 luglio 2022) Massimo Stano si presenta con grandi ambizioni ai Mondiali 2022 di Atletica leggera, che andranno in scena a Eugene (Oregon, USA) dal 15 al 24 luglio. Il Campione Olimpico della 20 km di marcia ha stravolto i propri piani in vista della rassegna iridata e ha infatti deciso di abbandonare la distanza a cui è abituato, spostandosi sulla 35 km che rappresenterà una delle grandi novità di questi Mondiali. Il pugliese ha optato per un all-in totale, non si è adagiato sugli allori e ha stravolto i propri piani: aumenta il chilometraggio con uno sguardo verso il futuro, con la possibilità di doppiare nei grandi appuntamenti internazionali che condurranno verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Gli avversari principali di Massimo ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022)si presenta con grandi ambizioni ai2022 dileggera, che andranno in scena a Eugene (Oregon, USA) dal 15 al 24 luglio. Ildella 20 km diha stravolto i propri piani in vista della rassegna iridata e ha infatti deciso di abbandonare la distanza a cui è abituato, spostandosi sulla 35 km che rappresenterà una delle grandi novità di questi. Il pugliese ha optato per un all-in totale, non si è adagiato sugli allori e ha stravolto i propri piani: aumenta il chilometraggio con uno sguardo verso il futuro, con la possibilità di doppiare nei grandi appuntamenti internazionali che condurranno verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Gli avversari principali di...

