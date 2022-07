Andrea Iannone al Grande Fratello Vip: l’indizio di Signorini (Di martedì 12 luglio 2022) Sarebbe Andrea Iannone il quarto concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A svelare l’ennesimo indizio è stato come sempre Alfonso Signorini su Instagram. Là il conduttore ha pubblicato un anello, nel dettaglio “un’ametista della nonna per una vita a tutto gas”. Potrebbe essere lo stesso anello? #gfvip pic.twitter.com/O6JQhc1epa — solsken (@ssolskeen) July 12, 2022 Un uomo che ama gli anelli e che va “a tutto gas”, presupponendo quindi che sia un motociclista o un pilota. Chi sarà? La soluzione trovata su Twitter risponde al nome Andrea Iannone, pilota della MotoGP nonché ex di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis. Andrea Iannone ha già partecipato a Ballando con le Stelle e in passato gli era già stato ... Leggi su biccy (Di martedì 12 luglio 2022) Sarebbeil quarto concorrente ufficiale della sesta edizione delVip. A svelare l’ennesimo indizio è stato come sempre Alfonsosu Instagram. Là il conduttore ha pubblicato un anello, nel dettaglio “un’ametista della nonna per una vita a tutto gas”. Potrebbe essere lo stesso anello? #gfvip pic.twitter.com/O6JQhc1epa — solsken (@ssolskeen) July 12, 2022 Un uomo che ama gli anelli e che va “a tutto gas”, presupponendo quindi che sia un motociclista o un pilota. Chi sarà? La soluzione trovata su Twitter risponde al nome, pilota della MotoGP nonché ex di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis.ha già partecipato a Ballando con le Stelle e in passato gli era già stato ...

