Aggredisce i clienti in hotel. Arrestata a Sorrento una famosa rampolla di Hong Kong

Pubblicità

puntomagazine : Disturba altri clienti di un hotel a #Sorrento e sputa addosso ai #Carabinieri ripetendo “#omicron”. 46enne in mane… - positanonews : Sorrento, disturba altri clienti di un hotel e poi aggredisce i carabinieri: gli sputa addosso ripetendo “omicron”.… - positanonews : #Copertina #Cronaca #aggressione #carabinieri #disturba Sorrento, disturba altri clienti di un hotel e poi aggredis… - StabiaChannel : #Cronaca #Sorrento - Disturba altri clienti di un hotel e poi aggredisce i carabinieri LEGGI LA NEWS:… - T7TorreSette : Disturba clienti in albergo, aggredisce dipendenti e sputa ai @_Carabinieri_: arrestata una donna cinese a #Sorrento -

La donna ha sputato addosso ai carabinieri intervenuti in hotel Napoli, 12 luglio 2022 " Al grido di "Omicron" ,di un hotel e sputa addosso ai carabinieri. È la rampolla di una facoltosa e famosa famiglia di Hong Kong la 46enne Amina Mariam Bokhary , una donna di cinese molto nota nel suo ...Arrestata una turista di origini cinesi, in vacanza in costiera. Era ospite di un hotel di Sorrento , quando la 46enne ha aggredito alcuni dipendenti della struttura. Il motivo Alcunisi erano lamentati in reception per i rumori molesti che provenivano dalla sua stanza d'albergo. Quindi, il personale di servizio le aveva chiesto di rispettare il riposo altrui, ma la donna ...La 46enne Amina Mariam Bokhary viene da una famiglia blasonata di origine cinese ed è molto famosa nel suo Paese. Ha alle spalle un arresto per l'aggressione di un poliziotto ...ilgazzettinovesuviano.com utilizza cookies tecnici per offrirti un'esperienza di navigazione migliore e cookies di statistica ed analisi di terze parti. Se vuoi saperne di più e capire come negare il ...