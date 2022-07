60 anni fa il primo concerto dei Rolling Stones, quando Londra scoprì il rock sensuale e maledetto | Memories (Di martedì 12 luglio 2022) Se la parola “maledetto” avesse un volto, sarebbe quello autorevole di quei personaggi che hanno firmato una rivoluzione. Se la parola “rivoluzione” avesse un volto, sarebbe quello di altrettanti personaggi che hanno dedicato un’intera esistenza a fuggire da una banalità quasi imposta e da un canone quasi totalitario. Tra questi due termini, spesso violentati nel loro significato da oscurantisti e benpensanti, si collocano i Rolling Stones. Questa storia parte proprio da questo nome, un’idea buttata lì dal chitarrista Brian Jones il 12 luglio 1962. Il bluesman Alexis Korner e i suoi Blues Incorporated sono attesi al Marquee Club di Londra, ma per quella serata dovranno registrare una sessione alla BBC. Di quella formazione fa parte anche Mick Jagger, che però non intende partecipare alle registrazioni. Per questo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Se la parola “” avesse un volto, sarebbe quello autorevole di quei personaggi che hanno firmato una rivoluzione. Se la parola “rivoluzione” avesse un volto, sarebbe quello di altrettanti personaggi che hanno dedicato un’intera esistenza a fuggire da una banalità quasi imposta e da un canone quasi totalitario. Tra questi due termini, spesso violentati nel loro significato da oscurantisti e benpensanti, si collocano i. Questa storia parte proprio da questo nome, un’idea buttata lì dal chitarrista Brian Jones il 12 luglio 1962. Il bluesman Alexis Korner e i suoi Blues Incorporated sono attesi al Marquee Club di, ma per quella serata dovranno registrare una sessione alla BBC. Di quella formazione fa parte anche Mick Jagger, che però non intende partecipare alle registrazioni. Per questo ...

