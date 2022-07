Volley femminile, Nations League 2022: calendario Final Eight, programma, tv, streaming (Di lunedì 11 luglio 2022) La Final Eight della Nations League 2022 di Volley femminile andrà in scena ad Ankara (Turchia) dal 13 al 17 luglio. Le migliori otto formazioni della fase preliminare si sono qualificate per la fase a eliminazione diretta, che assegnerà il prestigioso torneo internazionale itinerante. L’Italia ha staccato il biglietto con il terzo posto in classifica ed esordirà nella capitale turca fronteggiando la Cina. Le Campionesse d’Europa hanno tutte le carte in regola per cercare il colpaccio contro la compagine asiatica e meritarsi l’accesso alla semiFinale dove potrebbero doversela vedere contro le padrone di casa di coach Giovanni Guidetti. Le anatoliche dovranno però battere in precedenza la Thailandia. Dall’altra parte del tabellone, invece, sono previsti ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Ladelladiandrà in scena ad Ankara (Turchia) dal 13 al 17 luglio. Le migliori otto formazioni della fase preliminare si sono qualificate per la fase a eliminazione diretta, che assegnerà il prestigioso torneo internazionale itinerante. L’Italia ha staccato il biglietto con il terzo posto in classifica ed esordirà nella capitale turca fronteggiando la Cina. Le Campionesse d’Europa hanno tutte le carte in regola per cercare il colpaccio contro la compagine asiatica e meritarsi l’accesso alla semie dove potrebbero doversela vedere contro le padrone di casa di coach Giovanni Guidetti. Le anatoliche dovranno però battere in precedenza la Thailandia. Dall’altra parte del tabellone, invece, sono previsti ...

