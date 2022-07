Venezuela: Washington dà il permesso all’export di petrolio. Segnali positivi anche dalla Colombia (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono partite le prime navi cargo che porteranno in Europa il greggio Venezuelano. Messo l’embargo al petrolio di Mosca, il Dipartimento di Stato americano ha dovuto togliere dopo due anni quello su Caracas, per permettere ai Paesi europei di coprire parzialmente il deficit energetico che si va pericolosamente delineando. Attualmente il problema è a livello globale: l’ex segretario generale dell’OPEC Mohammed Barkindo (deceduto pochi giorni fa) aveva dichiarato che consentire maggiori forniture dal Venezuela e dall’Iran potrebbe servire ad alleviare la carenza mondiale. A giugno il Venezuela ha ripreso a esportare verso l’Asia. Il permesso dato da Washington, con cui Caracas compensa i debiti a fronte delle forniture petrolifere, rappresenta anche un primo passo per ... Leggi su api.follow (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono partite le prime navi cargo che porteranno in Europa il greggiono. Messo l’embargo aldi Mosca, il Dipartimento di Stato americano ha dovuto togliere dopo due anni quello su Caracas, per permettere ai Paesi europei di coprire parzialmente il deficit energetico che si va pericolosamente delineando. Attualmente il problema è a livello globale: l’ex segretario generale dell’OPEC Mohammed Barkindo (deceduto pochi giorni fa) aveva dichiarato che consentire maggiori forniture dale dall’Iran potrebbe servire ad alleviare la carenza mondiale. A giugno ilha ripreso a esportare verso l’Asia. Ildato da, con cui Caracas compensa i debiti a fronte delle forniture petrolifere, rappresentaun primo passo per ...

