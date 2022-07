Ucraina, Usa: “Iran si prepara a fornire centinaia di droni alla Russia” (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Le nostre informazioni indicano che il governo Iraniano si sta preparando a fornire alla Russia fino a diverse centinaia di droni, inclusi droni con capacità di armamento in tempi rapidi”. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Le nostre informazioni indicano che il governoiano si stando afino a diversedi, inclusicon capacità di armamento in tempi rapidi”. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

