Ucraina, campionato al via il 23 agosto. Il ministro dello Sport: 'Si giocherà a porte chiuse, in caso di attacco..' (Di lunedì 11 luglio 2022) Il ministro della Gioventù e dello Sport dell'Ucraina, Vadim Gutzeit, ha annunciato che il massimo campionato comincerà il... Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022) Ildella Gioventù edell', Vadim Gutzeit, ha annunciato che il massimocomincerà il...

Pubblicità

cmdotcom : Ucraina, campionato al via il 23 agosto. Il ministro dello Sport: 'Si giocherà a porte chiuse, in caso di attacco..… - sportli26181512 : Ucraina, campionato al via il 23 agosto. Il ministro dello Sport: 'Si giocherà a porte chiuse, in caso di attacco..… - LAROMA24 : Ucraina, il 23 agosto ripartirà il campionato. Il ministro Gutzeit: 'Durante i raid aerei interromperemo le partite… - globalistIT : - tcm24com : Ucraina, il campionato riprenderà il 23 agosto #ucraina -