(Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Leggo con preoccupazione -e non poco imbarazzo- le dichiarazioni del senatoreche, dimentico del ruolo che dovrebbe svolgere, si lancia in uncontro Matteoe la ministrasulla base di un articolo pubblicato dall''Espresso'.evidentemente -questa è l'unica notizia- ha imparato a leggere. Magari, col tempo, inizierà a comprendere che cosa ha letto". Lo afferma Luciano, capogruppo di Italia viva in commissione Trasporti alla Camera. "Il senatore -prosegue l'esponente di Iv- sa bene che laè stata scelta dal Governo per seguire il dossier relativo a taxi, Ncc e tpl nel ddl Concorrenza, e che in questi giorni ha istruito un ottimo lavoro, interagendo con ...

TV7Benevento : Uber: Nobili (Iv), 'da Coltorti attacco scomposto a Renzi e Bellanova' - -

Insomma, la solita storia: i tassisti presidiano il loro fortino, non vogliono concorrenza, è il male e così via. Naturalmente ammantano la loro arroganza di ragioni. Soprattutto quando ... Insomma, la solita storia: i tassisti presidiano il loro fortino, non vogliono concorrenza, è il male e così via. Naturalmente ammantano la loro arroganza di ragioni: "È una risposta ... Lo sciopero dimostra che i taxi non sono servizio pubblico ma privilegio privato