Tour de France 2022 | Italia priva di risultati Ci si aspettava di più da Caruso e Ganna

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 luglio 2022) Non è stata una prima parte dideda ricordare per i colorini. Le aspettative non erano di quelle altissime (imparagonabili, per dire, ad una Slovenia che può puntare su Pogacar e Roglic), ma il Bel Paese calava un paio di assi che magari avrebbero potuto raggiungeremigliori. Il primo giorno era quello di Filippo: la cronometro di Copenaghen sembrava fatta su misura per il campione del mondo della Ineos Grenadiers, invece un po’ di sfortuna tra la pioggia ed una foratura, ha contribuito ad una quarta piazza non del tutto esaltante. In chiave classifica generale l’affida tutto nelle mani di Damiano, che non è stato del tutto convincente in queste prime nove tappe: il siciliano della ...