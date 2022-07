Tour de France 2022, Giulio Ciccone: “Sto combattendo da giorni con un virus intestinale” (Di lunedì 11 luglio 2022) Non sono da poco i problemi che sta vivendo Giulio Ciccone al Tour de France. Una prima settimana (abbondante) difficile, la sua, e sui social ora lo scalatore della Trek-Segafredo spiega perché: c’è un problema legato a un virus intestinale che lo sta tormentando. Il tweet del teatino è questo: “Sono giorni difficili al Tour de France. Da giorni sto combattendo contro un virus intestinale che sta creando problemi alla mia corsa. Trascorrerò il mio giorno di riposo in totale relax per cercare di recuperare. Correre il Tour in queste condizioni è difficile, ma non voglio arrendermi senza averci provato fino all’ultimo“. Tour de ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Non sono da poco i problemi che sta vivendoalde. Una prima settimana (abbondante) difficile, la sua, e sui social ora lo scalatore della Trek-Segafredo spiega perché: c’è un problema legato a unche lo sta tormentando. Il tweet del teatino è questo: “Sonodifficili alde. Dastocontro unche sta creando problemi alla mia corsa. Trascorrerò il mio giorno di riposo in totale relax per cercare di recuperare. Correre ilin queste condizioni è difficile, ma non voglio arrendermi senza averci provato fino all’ultimo“.de ...

