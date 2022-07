Tonfo di Twitter a Wall Street, -7,2% dopo il passo indietro di Musk (Di lunedì 11 luglio 2022) Il social perde terreno al Nasdaq e viene scambiato a 34 dollari per azione, 20 in meno rispetto a quanto aveva offerto il numero uno di Tesla lo scorso aprile. Intanto si prepara la battaglia legale tra le parti Leggi su repubblica (Di lunedì 11 luglio 2022) Il social perde terreno al Nasdaq e viene scambiato a 34 dollari per azione, 20 in meno rispetto a quanto aveva offerto il numero uno di Tesla lo scorso aprile. Intanto si prepara la battaglia legale tra le parti

