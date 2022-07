Tommaso Carollo e Alessandra De Camilli, la coppia divisa dalla tragedia della Marmolada: «Mi ha spinto per salvarmi prima di morire» (Di lunedì 11 luglio 2022) «È stato lui a lanciare quell’urlo ‘via, via’. Ricordo la mano sulla spalla che mi spinge per proteggermi». Così, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Alessandra De Camilli ricorda gli ultimi istanti prima della tragedia della Marmolada. Il suo compagno, Tommaso Carollo, le ha salvato la vita. Ma è morto: è una delle 11 vittime causate dal distacco del seracco. «Se io sono viva lo debbo solo a lui — racconta ad Alfio Sciacca —. Ricordo che eravamo vicinissimi, poco in là c’erano due turisti tedeschi. prima abbiamo sentito quel rumore, ci siamo girati verso punta Rocca e abbiamo visto che veniva giù di tutto: ghiaccio, massi, neve. E poi ricordo quella voce che urla “via, via!”. Mi ha ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) «È stato lui a lanciare quell’urlo ‘via, via’. Ricordo la mano sulla spalla che mi spinge per proteggermi». Così, in un’intervista rilasciata al CorriereSera,Dericorda gli ultimi istanti. Il suo compagno,, le ha salvato la vita. Ma è morto: è una delle 11 vittime causate dal distacco del seracco. «Se io sono viva lo debbo solo a lui — racconta ad Alfio Sciacca —. Ricordo che eravamo vicinissimi, poco in là c’erano due turisti tedeschi.abbiamo sentito quel rumore, ci siamo girati verso punta Rocca e abbiamo visto che veniva giù di tutto: ghiaccio, massi, neve. E poi ricordo quella voce che urla “via, via!”. Mi ha ...

