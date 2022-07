Si apre uno spiraglio per Dybala? Molto dipende da Koulibaly (Di lunedì 11 luglio 2022) Paulo Dybala è senza dubbio uno dei parametri zero più appetibili in questa sessione di mercato. L’ex attaccante della Juventus, arrivato a Torino nel 2015, ha segnato 115 gol in sette anni e sarebbe perfetto per giocare alle spalle di Victor Osimhen. In bianconero, infatti, l’argentino ha dato il meglio di sé proprio quando impiegato da trequartista nel 4-2-3-1, lo stesso modulo con cui verosimilmente giocherà il Napoli durante la prossima stagione. Ad una specifica domanda su Dybala fatta ieri a Dimaro, il vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha risposto che “Le vie del Signore sono infinite”, non chiudendo di fatto la porta al fuoriclasse argentino. FOTO: Getty – Juventus DybalaLa realtà, comunque, è che rimane una trattativa Molto complicata, specialmente viste le richieste di ingaggio del giocatore. Come ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 luglio 2022) Pauloè senza dubbio uno dei parametri zero più appetibili in questa sessione di mercato. L’ex attaccante della Juventus, arrivato a Torino nel 2015, ha segnato 115 gol in sette anni e sarebbe perfetto per giocare alle spalle di Victor Osimhen. In bianconero, infatti, l’argentino ha dato il meglio di sé proprio quando impiegato da trequartista nel 4-2-3-1, lo stesso modulo con cui verosimilmente giocherà il Napoli durante la prossima stagione. Ad una specifica domanda sufatta ieri a Dimaro, il vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha risposto che “Le vie del Signore sono infinite”, non chiudendo di fatto la porta al fuoriclasse argentino. FOTO: Getty – JuventusLa realtà, comunque, è che rimane una trattativacomplicata, specialmente viste le richieste di ingaggio del giocatore. Come ...

