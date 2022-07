Scompare storico direttore della televisione | le sue idee avevano come protagonista “l’italiano”

Pubblicità

news_mondo_h24 : Scompare Angelo Guglielmi, lo storico direttore di Rai 3 - GrossetoNotizie : Scompare storico dirigente, il cordoglio della Cgil: “Compagno esemplare di mille battaglie” - CosenzaPost : Scompare Antonello Antonante, storico fondatore del Centro Rat-Teatro dell’Acquario -

È proprio alla fine delle registrazioni cheil grande Fausto Mesolella. In questo ...cercato di custodire gelosamente l'esperienza maturata negli anni per produrre in qualunque momento...Direi che è un momento". A maggio lo Sri Lanka è andato in default per il suo debito estero ... Il tutto in un clima di paura in cui chi avanza critichee non si trova più. Ci sono ...