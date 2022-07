Salario minimo, Orlando “Ci sono le condizioni per un accordo” (Di lunedì 11 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo l'approvazione della direttiva sul Salario minimo in Europa, ritengo che vi siano le condizioni per un'intesa con le parti sociali per arrivare a un punto di caduta positivo”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, nel corso del suo intervento alla presentazione del XXI rapporto annuale dell'Inps.“Sui media si parla di mancanza di manodopera nel settore dei servizi, della ristorazione e persino della logistica – ha aggiunto Orlando – Manca però un'informazione sulle condizioni lavorative che vengono offerte e su perchè ci siano queste difficoltà, anche rispetto all'incidenza sul sommerso e sul lavoro nero”. Sulle pensioni “ci stiamo confrontando con le parti sociali. A fine anno andranno in scadenza misure come Opzione ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo l'approvazione della direttiva sulin Europa, ritengo che vi siano leper un'intesa con le parti sociali per arrivare a un punto di caduta positivo”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea, nel corso del suo intervento alla presentazione del XXI rapporto annuale dell'Inps.“Sui media si parla di mancanza di manodopera nel settore dei servizi, della ristorazione e persino della logistica – ha aggiunto– Manca però un'informazione sullelavorative che vengono offerte e su perchè ci siano queste difficoltà, anche rispetto all'incidenza sul sommerso e sul lavoro nero”. Sulle pensioni “ci stiamo confrontando con le parti sociali. A fine anno andranno in scadenza misure come Opzione ...

