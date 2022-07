Rooney sbarca in MLS: sarà il nuovo allenatore del Dc United (Di lunedì 11 luglio 2022) Nuova esperienza per Wayne Rooney, che vola in MLS per diventare il nuovo allenatore del Dc United. Per ‘Wazza’ si tratta di un ritorno visto che già da calciatore ha vestito la maglia del club per una stagione. L’ex giocatore del Manchester United è già sbarcato a Washington ed è in attesa del visto di lavoro. Prenderà il posto dell’esonerato Hernan Losada ed avrà il compito di risollevare le sorti del club, penultimo nella Eastern Conference dopo 17 giornate. A riportarlo sono ESPN e The Athletic. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Nuova esperienza per Wayne, che vola in MLS per diventare ildel Dc. Per ‘Wazza’ si tratta di un ritorno visto che già da calciatore ha vestito la maglia del club per una stagione. L’ex giocatore del Manchesterè giàto a Washington ed è in attesa del visto di lavoro. Prenderà il posto dell’esonerato Hernan Losada ed avrà il compito di risollevare le sorti del club, penultimo nella Eastern Conference dopo 17 giornate. A riportarlo sono ESPN e The Athletic. SportFace.

