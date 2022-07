Romina Power, lo struggente messaggio per Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa (Di lunedì 11 luglio 2022) Ylenia Carrisi è scomparsa nella notte del 31 dicembre 1993, data in cui risale l’ultima telefonata alla famiglia. Da allora non si sa che fine ha fatto o cosa sia successo alla ragazza. Da allora però la madre non ha mai perso la speranza di poter rivedere un giorno la sua adorata figlia. Oggi Romina Power ha scritto un commovente messaggio su Instagram per ricordare a Ylenia che la aspetterà per sempre. Ylenia Carrisi, il commovente messaggio di Romina Power su Instagram Al Bano scelse di presentare un’istanza al Tribunale di Brindisi. Nel 2013 Ylenia Carrisi fu dichiarata morta. Romina Power però ... Leggi su tvzap (Di lunedì 11 luglio 2022)nella notte del 31 dicembre 1993, data in cui risale l’ultima telefonata alla famiglia. Da allora non si sa che fine ha fatto o cosa sia successo alla ragazza. Da allora però la madre non ha mai perso la speranza di poter rivedere un giorno la sua adorata. Oggiha scritto un commoventesu Instagram per ricordare ache la aspetterà per sempre., il commoventedisu Instagram Al Bano scelse di presentare un’istanza al Tribunale di Brindisi. Nel 2013fu dichiarata morta.però ...

Pubblicità

romina__power : @mecna ah, pensavo ti dicesse “chi è Mecna?” - zazoomblog : Romina Power: “Ha lasciato il corpo” La tragica notizia - #Romina #Power: #lasciato #corpo” - infoitcultura : Al Bano, la rivelazione su Romina Power arriva dopo anni: finalmente la verità - zazoomblog : Albano Carrisi ne parla per la prima volta dopo anni: Perché io Romina Power non andammo in luna di miele -… -