(Di lunedì 11 luglio 2022) Lui ha sempreto il Movimento 5 stelle e non poteva perdere questa occasione, di fronte a un movimento contorto in cerca della sua identità. "Il Movimento Cinque Stelle ci faccia sapere. Penso ...

Una verifica di maggioranza, è stata richiesta anche dal leader di Italia Viva, Matteo, "se ... mentre la Legasu cannabis e ius scholae. Il caso del M5s sul Dl aiuti. Il testo a ...La Legasu cannabis e ius scholae.: si può andare avanti anche senza M5S Una verifica di maggioranza, come chiesto dal presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, 'se il Movimento ... Renzi attacca M5s: “Dica cosa vuole, il paese non può aspettare con quello che sta accadendo” Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Leggo con preoccupazione -e non poco imbarazzo- le dichiarazioni del senatore Coltorti che, dimentico del ruolo che dovrebbe svolgere, si lancia in un attacco scomposto ...Lo ha affermato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso di un punto stampa a Milano. "Se vogliono andare ad elezioni si vada a elezioni" ...