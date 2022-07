Presidente Biden, ricorda Jamal Khashoggi e Shireen Abu Akleh? (Di lunedì 11 luglio 2022) Mr President, do you remember Jamal Khashoggi e Shireen Abu Akleh? Due giornalisti che non potranno seguire la sua visita in Medio Oriente, dal 13 al 16 luglio, che avrà come tappe principali Arabia ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 luglio 2022) Mr President, do you rememberAbu? Due giornalisti che non potranno seguire la sua visita in Medio Oriente, dal 13 al 16 luglio, che avrà come tappe principali Arabia ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Nuova gaffe di Biden, legge dal gobbo: 'Fine citazione, ripeti frase'. E il presidente ribadisce effettivamente il… - Agenzia_Italia : La 'macchina fotografica' più potente mai mandata in orbita domani svelerà al mondo istantanee di galassie lontane,… - Tg3web : La Casa Bianca dichiara guerra alla Corte suprema degli Stati Uniti sull'aborto. Il presidente Biden ha firmato un… - nordamerica : #USA : Dichiarazione di Amnesty International USA sull'ordine esecutivo del presidente Biden per proteggere l'acces… - LauraCarrese : @gratacasola Non saprei, alla fine Zelenski è stato corrotto dalla Nuland e da Kolomojsky. Niente si muove senza il… -