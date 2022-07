Palazzo Reale Summerfest: musica e comicità per la terza settimana della rassegna (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – musica e comicità sono le parole d’ordine della terza settimana di Palazzo Reale Summerfest, la rassegna che fino al 30 luglio 2022, con la direzione artistica di Maurizio Costanzo, ospita live e spettacoli nel Giardino Romantico di Palazzo Reale (ore 21), anticipati dagli “Aperitivi Reali” a partire dalle 18.30. Giovedì 14 luglio, il live “Camminando camminando in duo” di Angelo Branduardi ripercorrerà non solo l’ultimo album “Il cammino dell’anima”, ma si arricchirà di due canzoni scritte durante la pandemia, l’inedito “Kirie Eleison (Signore abbi pietà)” e “Piccolo David”, insieme con gli storici successi come “Cogli la prima mela” e “Alla fiera ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –sono le parole d’ordinedi, lache fino al 30 luglio 2022, con la direzione artistica di Maurizio Costanzo, ospita live e spettacoli nel Giardino Romantico di(ore 21), anticipati dagli “Aperitivi Reali” a partire dalle 18.30. Giovedì 14 luglio, il live “Camminando camminando in duo” di Angelo Branduardi ripercorrerà non solo l’ultimo album “Il cammino dell’anima”, ma si arricchirà di due canzoni scritte durante la pandemia, l’inedito “Kirie Eleison (Signore abbi pietà)” e “Piccolo David”, insieme con gli storici successi come “Cogli la prima mela” e “Alla fiera ...

