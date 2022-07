Ouida | il romanzo ottocentesco anticonformista tra Inghilterra e Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 luglio 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nella seconda metà dell’800? tra. Parleremo di romanzi, anticonformismo e femminismo. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ae alle sue opere A sentire lo pseudonimosi coglie subito la stravaganza di questa autrice. Maria Louise Ramé , o de la Rameè come preferiva farsi chiamare, scelse questo pseudonimo storpiando alla maniera infantile il nome Louise. Così è divenuta nota realizzando il sogno che aveva sin da giovane di diventare scrittrice e mantenere la sua famiglia con i suoi guadagni. Lo stile narrativo di, come si può evincere dai suoi primi romanzi come “The Held in Bondage” e “Under Two Flags”, è effervescente e pieno di sentimento, ritmo e colore. Caratteristiche che però furo ...