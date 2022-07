Nuovo decreto per le accise e i salari, previsti oltre 10 miliardi: atteso l’incontro con i sindacati (Di lunedì 11 luglio 2022) Nuovo decreto per le accise e i salari: il Governo si propone di stanziare oltre 10 miliardi per finanziare le misure in programma. In attesa che il provvedimento venga votato e approvato alla fine del mese di luglio, sono in agenda discussioni tra i rappresentanti dell’esecutivo e le sigle sindacali che ragioneranno su stipendi e taglio al cuneo fiscale. Il Governo ha annunciato l’emanazione di un Nuovo decreto entro la fine di luglio che interverrà non solo sul taglio delle accise ma anche sui salari. L’esecutivo, infatti, ha intenzione di anticipare il taglio del cuneo fiscale che verrà, poi, introdotto nella Legge di Bilancio 2023. A tal fine, è prevista una dotazione di 8 miliardi che potrebbero ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 luglio 2022)per lee i: il Governo si propone di stanziare10per finanziare le misure in programma. In attesa che il provvedimento venga votato e approvato alla fine del mese di luglio, sono in agenda discussioni tra i rappresentanti dell’esecutivo e le sigle sindacali che ragioneranno su stipendi e taglio al cuneo fiscale. Il Governo ha annunciato l’emanazione di unentro la fine di luglio che interverrà non solo sul taglio dellema anche sui. L’esecutivo, infatti, ha intenzione di anticipare il taglio del cuneo fiscale che verrà, poi, introdotto nella Legge di Bilancio 2023. A tal fine, è prevista una dotazione di 8che potrebbero ...

