Napoli, commerciante trova una borsa piena di contanti e di oro e fa il giro della città per ritrovare il proprietario (Di lunedì 11 luglio 2022) Ha trovato una borsa abbandonata piena di contanti e oggetti d’oro a Napoli, così si è dato da fare in ogni modo per rintracciare i proprietari che l’avevano smarrita. Protagonista del gesto un commerciante, Pino Mobilia, titolare di un negozio di intimo della zona di via Santa Teresa degli Scalzi. A raccontare la storia è stato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli: Mobilia, racconta, ” decide di agire prima che qualche furbetto possa impossessarsi del malloppo: così esce dall’esercizio, prende la borsa, la apre e effettivamente al suo interno trova numerose banconote, oltre ad oggetti in oro”. All’interno della borsa, secondo la ricostruzione di Borrelli, c’erano anche i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Hato unaabbandonatadie oggetti d’oro a, così si è dato da fare in ogni modo per rintracciare i proprietari che l’avevano smarrita. Protagonista del gesto un, Pino Mobilia, titolare di un negozio di intimozona di via Santa Teresa degli Scalzi. A raccontare la storia è stato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli: Mobilia, racconta, ” decide di agire prima che qualche furbetto possa impossessarsi del malloppo: così esce dall’esercizio, prende la, la apre e effettivamente al suo internonumerose banconote, oltre ad oggetti in oro”. All’interno, secondo la ricostruzione di Borrelli, c’erano anche i ...

