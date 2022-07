Morto Amedeo Ricucci, storico inviato della Rai. Dall’Afghanistan all’Iraq fino al Kosovo ha seguito i più importanti conflitti internazionali (Di lunedì 11 luglio 2022) È Morto questa mattina all’età di 63 anni il giornalista di guerra Amedeo Ricucci, storico volto della Rai. A darne notizia, con una nota, è il Cdr del Tg1 nella quale si legge: “Ciao Amedeo, te ne sei andato mentre facevi quel lavoro che tanto amavi. Difficile qui trovare parole che non sembrino scontate, per esprimere il profondo dispiacere e la tristezza per la perdita di un compagno di strada straordinario. Appassionato nel suo essere giornalista, inviato speciale. Amava quello che faceva, raccontare la realtà che andava a scovare negli angoli del mondo e nei momenti più bui, come quelli della guerra. A rischio della propria stessa vita”. Il giornalista, che si trovava a Reggio Calabria per realizzare uno speciale del Tg1 sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Èquesta mattina all’età di 63 anni il giornalista di guerravoltoRai. A darne notizia, con una nota, è il Cdr del Tg1 nella quale si legge: “Ciao, te ne sei andato mentre facevi quel lavoro che tanto amavi. Difficile qui trovare parole che non sembrino scontate, per esprimere il profondo dispiacere e la tristezza per la perdita di un compagno di strada straordinario. Appassionato nel suo essere giornalista,speciale. Amava quello che faceva, raccontare la realtà che andava a scovare negli angoli del mondo e nei momenti più bui, come quelliguerra. A rischiopropria stessa vita”. Il giornalista, che si trovava a Reggio Calabria per realizzare uno speciale del Tg1 sulla ...

