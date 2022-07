Milan | ritorno graduale per Kjaer | le tappe del rientro del danese

(Di lunedì 11 luglio 2022)ha la fiducia del, che aspetta il suo. Ledelin campo del difensoreCome scrive La Gazzetta dello Sport Simonsi sta allenando con i compagni e in Germania giocherà i primi minuti dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il centrale non gioca dal primo dicembre, da Genoa-, il giorno in cui il ginocchio sinistro ha ceduto. Il rischio di piccoli problemi dapost-crociato è alto e poi… Kalulu-Tomori è una coppia centrale molto affidabile. Simon giocherà uno spezzone di partita sabato a Colonia e in stagione, almeno inizialmente, eviterà tripli impegni. Ilha fiducia – infatti, perso Botman, non ha dato priorità al centrale- e ...

Kjaer ha la fiducia del, che aspetta il suo rientro. Le tappe delin campo del difensore danese Come scrive La Gazzetta dello Sport Simon Kjaer si sta allenando con i compagni e in Germania giocherà i primi ...I siciliani lavorano duramente per organizzare al meglio il proprioin Serie B, ragionando ... mentre l'altro è Jacopo Di Gesù, mediano del 2002 cresciuto nelle giovanili dele ... Milan, il calendario delle partite in Serie A E' arrivata l'ufficialità: Paul Pogba torna alla Juventus dopo i sei anni trascorsi al Manchester United. Ha firmato fino al 30 giugno 2026.Il Milan e Ibrahimovic hanno trovato l'accordo per il rinnovo. Il giocatore è atteso a Milanello tra circa una settimana per la firma.