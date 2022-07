Mercato Inter – Vidal in sede con l’agente: c’è la risoluzione | VIDEO (Di lunedì 11 luglio 2022) Arturo Vidal non è più un giocatore dell'Inter. Il centrocampista cileno, insieme al suo agente, si è presentato nella sede nerazzurra per risolvere il suo contratto. Entrambi non hanno rilasciato alcuna dichiarazione all'uscita Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 luglio 2022) Arturonon è più un giocatore dell'. Il centrocampista cileno, insieme al suo agente, si è presentato nellanerazzurra per risolvere il suo contratto. Entrambi non hanno rilasciato alcuna dichiarazione all'uscita

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve-Inter, è testa a testa per Bremer: derby (d’Italia) di mercato, decidono le cessioni - FBiasin : Per logica conseguenza, dovesse uscire uno tra #Skriniar e #DeVrij, l’#Inter oltre a #Bremer proverebbe a prendere… - FBiasin : Doverosa precisazione: quando si dice 'l'#Inter deve fare 60 milioni entro il 30 giugno 2023' si intende 'attivo',… - Ceruzeko : Mercato dell’Inter fallimentare, a confronto quello dello scorso anno era oro colato. La Juve ha colmato il gap. - mayoraltitolare : @GiovaB95 Non è che in Italia ci siano così tante società con la possibilità di prenderlo eccetto Inter (che non si… -