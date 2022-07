Lazio, ecco Romagnoli: il difensore in arrivo dal Milan sbarca a Fiumicino (VIDEO) (Di lunedì 11 luglio 2022) Alessio Romagnoli è pronto a diventare un difensore della Lazio. In uscita dal Milan, dopo diversi giorni di stallo è arrivata la fumata bianca e il centrale firmerà con i capitolini. Proprio in questi minuti Romagnoli è arrivato a Fiumicino e la Lazio ha pubblicato un VIDEO in cui mostra l’ingresso da una delle porte dell’aeroporto del nuovo acquisto che fornirà a Sarri un nuovo centrale di piede mancino. In alto ecco le immagini. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Alessioè pronto a diventare undella. In uscita dal, dopo diversi giorni di stallo è arrivata la fumata bianca e il centrale firmerà con i capitolini. Proprio in questi minutiè arrivato ae laha pubblicato unin cui mostra l’ingresso da una delle porte dell’aeroporto del nuovo acquisto che fornirà a Sarri un nuovo centrale di piede mancino. In altole immagini. SportFace.

