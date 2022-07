L' AIEA pronta per il nucleare di ultima generazione | green e sicuro

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 luglio 2022) Alla base della sicurezza dell'energia, come in quella dell'aviazione, c'è la standardizzazione delle tecnologie usate per la costruzione e della gestione dei nuovi impianti. Questo il lavoro che sta facendo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, della quale facciamo parte dal 1957. E alla quale aderiscono nazioni sempre più piccole come Tonga e le Comore. Di fatto, a parte in nazioni come l'Italia, dove parlare di ritorno all'energiaresta ancora (quasi) tabù, l'attuale situazione internazionale e in particolare la guerra russo-ucraina stanno indirizzando la politica a prendere decisioni chiare con prospettive a medio e lungo termine, poiché è sempre più evidente l'importanza dell'indipendenza energetica delle singole nazioni. Non soltanto per la produzione di elettricità, ma anche perché la tecnologia dei reattori di nuova ...