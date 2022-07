La rivelazione di Cameron Diaz: «Senza volerlo sono stata una trafficante di droga» (Di lunedì 11 luglio 2022) La star di Hollywood Cameron Diaz sospetta di aver lavorato, per una volta e Senza volerlo, come trafficante di droga. La rivelazione la settimana scorsa durante una puntata del podcast Second Life, a cui raccontava i tentativi di far decollare la sua carriera come modella a Parigi, poco prima di sfondare nel cinema nel 1994, accanto a Jim Carrey in The Mask. L’attrice, oggi 49 anni, si era trasferita nella capitale francese nei primi anni ’90 nella speranza di diventare una modella di successo ma, come ha raccontato, non hai mai trovato ingaggi, tranne uno. Ma con tutta probabilità di «copertura». «Non ho lavorato un giorno – racconta Diaz – sono stata lì un anno intero e non ho lavorato un giorno. Non riuscivo ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) La star di Hollywoodsospetta di aver lavorato, per una volta e, comedi. Lala settimana scorsa durante una puntata del podcast Second Life, a cui raccontava i tentativi di far decollare la sua carriera come modella a Parigi, poco prima di sfondare nel cinema nel 1994, accanto a Jim Carrey in The Mask. L’attrice, oggi 49 anni, si era trasferita nella capitale francese nei primi anni ’90 nella speranza di diventare una modella di successo ma, come ha raccontato, non hai mai trovato ingaggi, tranne uno. Ma con tutta probabilità di «copertura». «Non ho lavorato un giorno – raccontalì un anno intero e non ho lavorato un giorno. Non riuscivo ...

