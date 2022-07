La diossina causata dall'incendio a Centocelle "ha effetti cancerogeni" (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - La diffusione di diossina nell'aria causata dall'incendio di Centocelle determina "enormi rischi per la salute umana, essendo ben noti gli effetti cancerogeni e neurotossici di tale sostanza sul corpo umano". È la Società italiana di medicina ambientale (Sima) a lanciare l'allarme dopo la diffusione dei primi dati Arpa relativi al rogo. "La diossina è un inquinante organico persistente classificato dalla Iarc (l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, ndr) come cancerogeno certo per l'uomo, oltre ad avere effetti neurotossici ed essere un distruttore endocrino - spiega il presidente Sima, Alessandro Miani - Il rischio aereo della diossina è limitato all'area interessata dai fumi del ... Leggi su agi (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - La diffusione dinell'ariadidetermina "enormi rischi per la salute umana, essendo ben noti glie neurotossici di tale sostanza sul corpo umano". È la Società italiana di medicina ambientale (Sima) a lanciare l'allarme dopo la diffusione dei primi dati Arpa relativi al rogo. "Laè un inquinante organico persistente classificatoa Iarc (l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, ndr) come cancerogeno certo per l'uomo, oltre ad avereneurotossici ed essere un distruttore endocrino - spiega il presidente Sima, Alessandro Miani - Il rischio aereo dellaè limitato all'area interessata dai fumi del ...

