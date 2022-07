Italia, la rivelazione di Mancini è netta: “E’ stato un miracolo” (Di lunedì 11 luglio 2022) L’Italia di Mancini non ha vissuto un momento felice. La Nazionale azzurra è fuori dai Mondiali: cosa è successo un anno dopo Euro 2020. La Nazionale Italiana di Roberto Mancini è al lavoro per riaprire un nuovo ciclo. Dopo la vittoria ad Euro 2020, gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi ai Mondiali di Qatar Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 luglio 2022) L’dinon ha vissuto un momento felice. La Nazionale azzurra è fuori dai Mondiali: cosa è successo un anno dopo Euro 2020. La Nazionalena di Robertoè al lavoro per riaprire un nuovo ciclo. Dopo la vittoria ad Euro 2020, gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi ai Mondiali di Qatar Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

