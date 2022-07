Inflazione | è patrimoniale sui conti correnti | la cifra monstre

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 luglio 2022) Una tassa della peggior specie, perché colpisce soprattutto chi ha meno. In talune condizioni gli effetti che sprigiona sono ancor più preoccupanti: stiamo parlando dell’che si “abbatte” come unasui, “tassa” suiIn un momento di difficoltà come questo, le famiglie pensano di avere il proprio. “gruzzoletto” al sicuro; in realtà è un illusione monetaria, poiché una parte dei risparmi è destinata a “evaporare”. Di quanto? A fare ici ha pensato l’Ufficio studi della CGIA. In termini puramente teorici, infatti, in questo ultimo anno l’aumento dell’è costato agli italiani oltre 92 miliardi di euro. Come è giunto a questo risultato? Tenendo conto che in questi ...