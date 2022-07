I Maneskin battono Vasco Rossi | solo 100 soccorsi tra i 70mila al Circo Massimo Raccolte 10 tonnellate di rifiuti

(Di lunedì 11 luglio 2022) Centoad altrettante persone che hanno accusato malori legati al caldo e due ricoveri in ospedale per lievi colpi di calore. È il bilancio, più che positivo del dopo concerto deial ...

Pubblicità

lussif72 : RT @Open_gol: «70.000 cuori che battono all'unisono. Queste sono le strade dove tutto ha avuto inizio», ha scritto la band dopo il concerto… - Open_gol : «70.000 cuori che battono all'unisono. Queste sono le strade dove tutto ha avuto inizio», ha scritto la band dopo i… - VoxNewsInfo2 : : Jova e Maneskin battono i vaccini: altri 100 morti e 100mila contagi - 22EnricoMartin : è bello leggere gli artisti che si battono contro i medici che suggeriscono di sospendere il concerto dei #maneskin… -

Cento soccorsi ad altrettante persone che hanno accusato malori legati al caldo e due ricoveri in ospedale per lievi colpi di calore. È il bilancio, più che positivo del dopo concerto deial Circo Massimo. L'evento musicale a cui hanno assistito più di 70mila persone, che ha fatto registrare da subito il 'sold out', si è svolto mentre a pochi chilometri incombeva e si elevava ...Vasco Rossi: solo 100 soccorsi tra i 70mila al Circo Massimo. Raccolte 10 tonnellate di rifiuti Claudio 'Greg' Gregori , invece, a Village Celimontana, con Antonio Sorgentone . Il ...È una intensa agenda di concerti a segnare l’inizio della settimana. MUSICA. L’11 luglio, Yann Tiersen sarà all’Auditorium Parco della Musica per presentare il ...Cento soccorsi ad altrettante persone che hanno accusato malori legati al caldo e due ricoveri in ospedale per lievi colpi di calore. È il bilancio, più che positivo del ...