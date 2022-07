Grande successo a Gubbio per mostra su Federico da Montefeltro (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Grande successo di pubblico e critica perla mostra che Gubbio dedica ad uno dei più importanti mecenati del Rinascimento, “Federico da Montefeltro e Gubbio. Lì è tucto el core nostro et tucta l’anima nostra” che, inaugurata lo scorso 19 giugno, ha già registrato oltre 2500 visitatori nelle prime tre settimane di apertura. Un dato significativo, che evidenza l’attenzione a questo illustre personaggio della storia italiana, che tanto lustro diede alla città di Gubbio, dove scelse di edificare il suo secondo Palazzo Ducale. La mostra celebra 600 anni dalla nascita del duca, avvenuta proprio a Gubbio nel 1422. Ad ospitarla fino al 2 ottobre 2022 sono tre luoghi della città umbra: Palazzo Ducale, Palazzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) –di pubblico e critica perlachededica ad uno dei più importanti mecenati del Rinascimento, “da. Lì è tucto el core nostro et tucta l’anima nostra” che, inaugurata lo scorso 19 giugno, ha già registrato oltre 2500 visitatori nelle prime tre settimane di apertura. Un dato significativo, che evidenza l’attenzione a questo illustre personaggio della storia italiana, che tanto lustro diede alla città di, dove scelse di edificare il suo secondo Palazzo Ducale. Lacelebra 600 anni dalla nascita del duca, avvenuta proprio anel 1422. Ad ospitarla fino al 2 ottobre 2022 sono tre luoghi della città umbra: Palazzo Ducale, Palazzo ...

