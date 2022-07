Gazprom taglia ancora un terzo della fornitura di gas all’Italia

Pubblicità

occhio_notizie : ?? Da oggi la #Russia taglia le forniture di #gas all'Italia >> - ledicoladelsud : “Gazprom taglia di un terzo fornitura gas all’Italia” - AgeeiPress : Europa al limite sul #gas: @GazpromEN taglia le forniture a @eni di un terzo - EnergiaOltre : Eni oggi riceverà da Gazprom solo 21 milioni di metri cubi, un terzo in meno rispetto ai flussi delle ultime settim… - LocalPage3 : 'Gazprom taglia di un terzo fornitura gas all'Italia' -

, il colosso del gas russo, ha già ridotto in modo significativo il flusso attraverso il gasdotto di 1.200 chilometri, parlando di ritardi nei lavori di riparazione attribuiti da Mosca alle ...Lale forniture di gas all'. Oggi, 11 luglio, la quantità di che verrà fornita al nostro paese dasarà infatti ridotta di un terzo rispetto alla media degli ultimi giorni. Lo comunica in ...Eni oggi riceverà da Gazprom solo 21 milioni di metri cubi, un terzo in meno rispetto ai flussi delle ultime settimane (già ridotti) ...Gazprom riduce di circa un terzo la fornitura di gas all’Italia. Ad annunciarlo è Eni in una nota spiegando che il colosso del gas russo “ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi ...